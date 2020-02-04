"Фантастический выбор": Фьюри рассказал о смене тренера

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал о совместной работе с тренером Шугаром Хиллом.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал о совместной работе с тренером Шугаром Хиллом. Британец подчеркнул, что работа с Хиллом оправдала его ожидания.

«Я давно не работал с Хиллом, но сейчас я чувствую, что снова учусь. Раньше мы просто оттачивали мои сильные стороны, а теперь мы работаем над теми вещами, где я чувствую себя скованно. Смена тренера — взвешенное и правильное решение. Я сделал фантастический выбор», — цитирует слова Фьюри Boxing Scene.

В декабре Фьюри прекратил сотрудничество со своим тренером Беном Дэвисоном. Также британец запретил СМИ снимать тренировочный процесс накануне боя с Уайлдером.

Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) и Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) снова встретятся в ринге 22 февраля. Поединок состоится в Лас-Вегасе, а на кону будет стоять титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, которым сегодня владеет Уайлдер.

Напомним, их первая встреча в декабре 2018 года завершилась первой ничьей в карьере обоих боксеров. Американец по итогу поединка сохранил чемпионский титул.

С момента своей первой встречи непобежденные боксеры провели по два боя: Уайлдер нокаутировал Доминика Бризила и Луиса Ортиса, а Фьюри победил Тома Шварца (техническим нокаутом) и Отто Валлина (решением судей).