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Фьюри объяснил, чем он отличается от других боксеров

Фьюри объяснил, чем он отличается от других боксеров
13:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри считает ничейный результат сродни поражению.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри готовится к реваншу против Уайлдера Фьюри, с которым первый бой завершился вничью.

По словам боксера, такой исход он расценивает как поражение и в предстоящем поединке намерен "победить или все потерять". Фьюри считает, что этим он и отличается от остальных бойцов.

"Я считаю, что поражение и ничья - это одно и то же. Я воспринимаю ничью как поражение, и Уайлдер тоже должен так думать.

Я не тот человек, который будет рад поражению по очкам. Я здесь, чтобы победить или все потерять. Пусть меня тащат с ринга после попытки победить. Это лучше, чем поражение по очкам. Именно этим я отличаюсь от остальных бойцов, это делает меня боксером другой породы.

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Мое сердце говорит: "Либо победа, либо ничего. Я не буду на втором месте". Если меня вынесут с ринга, все будет по-честному, ведь я буду знать, что отдал все силы, чтобы нокаутировать Уайлдера", - цитирует Фьюри boxingnews24.com.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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