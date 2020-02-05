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Владимир Кличко поделился секретом сохранения мотивации

Владимир Кличко поделился секретом сохранения мотивации
14:13 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, что применяет разные приемы тестирования сознания.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился секретом сохранения мотивации.

По словам легенды мирового бокса, главное правильно планировать свои цели, разделяя их на краткосрочные и долгосрочные. "Тот, кто привык к успеху – удовлетворен и спокоен. Таким образом инстинкт бойца угнетается, - написал Владимир в своей книге "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Этот факт известен многим предпринимателям. Сложно держать сотрудников "голодными", когда бизнес сам по себе выходит на лидирующие позиции. Стив Джобс очень метко сформулировал: "Съешьте себя, пока этого не сделал кто-то другой". Значит, предприниматели нуждаются в другой культуре, которая будет поощрять конкуренцию, вдохновлять сотрудников с инновационным мышлением та сделает невозможным застой.

Похожая ситуация и в спорте. Но если поражение бизнеса мы видим через недели или месяцы, то поражение боксера видно сразу. На ринге я один, и не за кого спрятаться. Ответы на эти вызовы: в краткосрочной перспективе ждать победы, в долгосрочной – сохранять мотивацию.

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По моему опыту известно, такая сосредоточенность со временем превращаться в силу. Поэтому с самого начала жизненного пути я над этим работаю и применяю разные приемы тестирования сознания".

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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