Два украинца - в десятке лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Авторитетное издательство The Ring каждый месяц публикует рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P). За прошедшие четыре недели в первой десятке не произошло никаких изменений, все бойцы сохранили за собой прежние позиции.
Так, чемпион мира по версиям WBA/WBO/WBC Васили Ломаченко продолжает удерживать вторую строчку рейтинга, уступая только Саулю Альваресу, а бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занимает пятую позицию.
ТОП-10 рейтинга P4P
1. Сауль Альварес 53-1-2 (36 KOS)
Чемпион мира по версиям The RING/WBA/WBC "franchise" в среднем весе; обладатель пояса WBA 'regular' во 2-м среднем весе
Страна: Мексика
73 недели в рейтинге
2. Василий Ломаченко 14-1-0 (10 KOS)
Чемпион мира по версии The RING/WBA/WBO/WBC "franchise" в лёгком весе
Страна: Украина
192 недели в рейтинге
3. Наоя Иноуэ 19-0-0 (16 KOS)
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе
Страна: Япония
129 недель в рейтинге
4. Теренс Кроуфорд 36-0-0 (27 KOS)
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе
Страна: США
250 недель в рейтинге
5. Александр Усик 17-0-0 (13 KOS)
Бывший чемпион мира по версиям The RING/IBF/WBA/WBC/WBO в первом тяжёлом весе
Страна: Украина
87 недель в рейтинге
6. Эррол Спенс-младший 26-0-0 (21 KOS)
Чемпион мира по версии IBF и WBC в полусреднем весе
Страна: США
126 недель в рейтинге
7. Геннадий Головкин 40-1-1 (35 KOS)
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе
Страна: Казахстан
261 неделя в рейтинге
8. Хуан Франсиско Эстрада 40-3-0 (26 KOS)
Чемпион мира по версиям The Ring и WBC во втором наилегчайшем весе
Страна: Мексика
41 неделя в рейтинге
9. Артур Бетербиев 15-0-0 (15 KOS)
Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе
Страна: Россия
15 недель в рейтинге
10. Мэнни Пакьяо 62-7-2 (39 KOS)
Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе
Страна: Филиппины
28 недель в рейтинге