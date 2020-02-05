Два украинца - в десятке лучших боксеров мира вне зависимости от веса

Новости спорта:Сауль Альварес продолжает возглавлять рейтинг The Ring.

Авторитетное издательство The Ring каждый месяц публикует рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P). За прошедшие четыре недели в первой десятке не произошло никаких изменений, все бойцы сохранили за собой прежние позиции.

Так, чемпион мира по версиям WBA/WBO/WBC Васили Ломаченко продолжает удерживать вторую строчку рейтинга, уступая только Саулю Альваресу, а бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик занимает пятую позицию.

ТОП-10 рейтинга P4P

1. Сауль Альварес 53-1-2 (36 KOS)

Чемпион мира по версиям The RING/WBA/WBC "franchise" в среднем весе; обладатель пояса WBA 'regular' во 2-м среднем весе

Страна: Мексика

73 недели в рейтинге

2. Василий Ломаченко 14-1-0 (10 KOS)

Чемпион мира по версии The RING/WBA/WBO/WBC "franchise" в лёгком весе

Страна: Украина

192 недели в рейтинге

3. Наоя Иноуэ 19-0-0 (16 KOS)

Чемпион мира по версиям WBA и IBF в легчайшем весе

Страна: Япония

129 недель в рейтинге

4. Теренс Кроуфорд 36-0-0 (27 KOS)

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе

Страна: США

250 недель в рейтинге

5. Александр Усик 17-0-0 (13 KOS)

Бывший чемпион мира по версиям The RING/IBF/WBA/WBC/WBO в первом тяжёлом весе

Страна: Украина

87 недель в рейтинге

6. Эррол Спенс-младший 26-0-0 (21 KOS)

Чемпион мира по версии IBF и WBC в полусреднем весе

Страна: США

126 недель в рейтинге

7. Геннадий Головкин 40-1-1 (35 KOS)

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе

Страна: Казахстан

261 неделя в рейтинге

8. Хуан Франсиско Эстрада 40-3-0 (26 KOS)

Чемпион мира по версиям The Ring и WBC во втором наилегчайшем весе

Страна: Мексика

41 неделя в рейтинге

9. Артур Бетербиев 15-0-0 (15 KOS)

Чемпион мира по версиям IBF и WBC в полутяжелом весе

Страна: Россия

15 недель в рейтинге

10. Мэнни Пакьяо 62-7-2 (39 KOS)

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе

Страна: Филиппины

28 недель в рейтинге