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"Не нужно давать Усику освоиться в хэвивейте": Промоутер дал совет Джошуа

"Не нужно давать Усику освоиться в хэвивейте": Промоутер дал совет Джошуа
14:53 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Спенсер Фирон считает, что Энтони Джошуа нужно как можно раньше провести бой с Александром Усиком.

Известный промоутер Спенсер Фирон считает, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа должен как можно раньше провести поединок с украинцем Александром Усиком.

"На месте Джошуа я бы выбрал бой с Усиком, а не с Пулевым. Александр является проблемным боксером. Энтони нужно разобраться с ним как можно раньше. Не нужно давать Усику освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Потом он будет опасным, принесет кучу проблем", — сказал Фирон в интервью Sky Sports.

Напомним, в данный момент Джошуа ведет переговоры о бое с болгарином Кубратом Пулевым.

Ранее Джошуа вспомнил бой с Кличко.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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