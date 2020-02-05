"Не нужно давать Усику освоиться в хэвивейте": Промоутер дал совет Джошуа

Новости спорта:Спенсер Фирон считает, что Энтони Джошуа нужно как можно раньше провести бой с Александром Усиком.

Известный промоутер Спенсер Фирон считает, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа должен как можно раньше провести поединок с украинцем Александром Усиком.

"На месте Джошуа я бы выбрал бой с Усиком, а не с Пулевым. Александр является проблемным боксером. Энтони нужно разобраться с ним как можно раньше. Не нужно давать Усику освоиться в супертяжелом весе, пустить здесь свои корни. Потом он будет опасным, принесет кучу проблем", — сказал Фирон в интервью Sky Sports.

Напомним, в данный момент Джошуа ведет переговоры о бое с болгарином Кубратом Пулевым.

Ранее Джошуа вспомнил бой с Кличко.