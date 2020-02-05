В весе Ломаченко появится еще один чемпион мира

Новости спорта:Франческо Патера и Девис Босчиеро сразятся за временный пояс WBA в легком весе.

В конце марта за пояс временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сойдутся два итальянских боксера.

Франческо Патера (4-йномер в рейтинге WBA) и Девис Босчиеро (5-й номера) сойдутся в ринге 27 марта в Вероне. Это будет бой за титул временного чемпиона WBA в легком весе.

О проведении такого поединка рассказал промоутер Эдди Хирн.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Chasing greatness #ANDTHENEW#WBA Публикация от Francesco Patera (@paterafrancesco23) 3 Фев 2020 в 7:02 PST

Его компания Matchroom Boxing является соорганизатором вечера бокса, в рамках которого состоится данный бой. Заметим, что у WBA сейчас есть сразу три чемпиона в легком весе. Это Василий Ломаченко (пояс WBA Super), Джервонта Дэвис (WBA Regular) и Ива Менди (WBA Gold).