В весе Ломаченко появится еще один чемпион мира

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14:58 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Франческо Патера и Девис Босчиеро сразятся за временный пояс WBA в легком весе.

В конце марта за пояс временного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) сойдутся два итальянских боксера.

Франческо Патера (4-йномер в рейтинге WBA) и Девис Босчиеро (5-й номера) сойдутся в ринге 27 марта в Вероне. Это будет бой за титул временного чемпиона WBA в легком весе.

О проведении такого поединка рассказал промоутер Эдди Хирн.

"Я шокирую весь мир": будущий соперник Ломаченко уверен в своей победе

 
 
 
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Chasing greatness #ANDTHENEW#WBA

Публикация от Francesco Patera (@paterafrancesco23)

Его компания Matchroom Boxing является соорганизатором вечера бокса, в рамках которого состоится данный бой. Заметим, что у WBA сейчас есть сразу три чемпиона в легком весе. Это Василий Ломаченко (пояс WBA Super), Джервонта Дэвис (WBA Regular) и Ива Менди (WBA Gold).

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Бокс, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Франческо Патера - Девис Босчиеро, Франческо Патера, Девис Босчиеро.
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