Промоутер назвал бой Дюбуа - Джойс самым большим риском в карьере

Новости спорта:Фрэнк Уоррен считает организацию боя Дюбуа - Джойс самым большим риском в своей карьере.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, организовавший за 40 лет в боксерском бизнесе тысячи боев, считает, что поединок между 22-летним Дэниэлом Дюбуа и 34-летним серебряным призером Олимпиады-2016 Джо Джойсом, переговоры о котором сейчас находятся в завершающей стадии, является одним из самых рискованных ходов, которые он совершал в своей карьере.

"Вне всякого сомнения это можно считать самым большим риском, на который я когда-либо шел, — цитирует Уоррена "Би-Би-Си". — Для Дэниэла это большой шаг вперед — такой серьезный бой на этом этапе его карьеры. Меня не беспокоит его выносливость, все опасения связаны лишь с огромным опытом Джо: он очень давно боксирует, и кроме того это не имеющий поражений боксер, привыкший побеждать… Джо 34 года, у него была серьезная и очень успешная любительская карьера, он обладает большим опытом и отлично показывает себя в профессионалах. Так что это большой шаг вперед для Дэниэла, но это бой, которого он хочет".

"На данном этапе своей карьеры Дэниэл — лучший супертяжеловес среди всех, с кем я работал. Он невероятно талантлив, — добавил промоутер. — Меня особенно впечатляет его самоотдача. Он не терпит никаких отвлекающих факторов, по-моему, у него даже мобильный телефон появился совсем недавно".

По словам Уоррена окончательная договоренность о поединке еще не достигнута, но он рассчитывает, что все будет оформлено в самое ближайшее время, и они вскоре анонсируют этот поединок, который состоится в апреле или мае.