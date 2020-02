Потенциальный соперник Ломаченко арестован

Обладатель пояса WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис добровольно сдался в полицию после появления в соцсетях резонансного видео, на котором он хватает за горло женщину и силой уводит ее из зрительного зала спортивной арены.

Впоследствии выяснилось, что этой женщиной была бывшая подруга боксера Андретта, с которой у него есть общий ребенок. Инцидент произошел на благотворительном спортивном мероприятии, и ему предшествовала громкая ссора, которая не попала на видеозапись.

Согласно сообщению, опубликованному в соцсетях полиции города Корал-Гейблс, Дэвис арестован и ему предъявлены обвинения в оскорблении действием и домашнем насилии.

Full confirmation (and mugshot) from Coral Gables Police that Gervonta Davis has been charged with Simple Battery Domestic Violence over the video showing his public altercation with the mother of his child on Saturday. pic.twitter.com/5UqWxwyCYk

— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 4, 2020