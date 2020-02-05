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Федерация бокса жестко отреагировала на решение Выхриста перейти в профессионалы

Федерация бокса жестко отреагировала на решение Выхриста перейти в профессионалы
17:45 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Недавно стало известно о переходе 27-летнего украинского супертяжа Виктора Выхриста в профессиональный бокс.

Спортсмен уже подписал контракт и 8-го февраля дебютирует в новом статусе.

Ранее считалось, что Выхрист будет одним из основных представителей сборной Украины на Олимпиаде-2020, но из-за перехода в профи боксер не поедет на Игры.

Федерация бокса Украины недовольна таким решением.

"Решение об отказе Выхриста выступать за сборную Украины 27-го января сообщил личный тренер боксера Александр Ляховый. То есть за день до подписания профессионального контракта. До этого ФБУ не получала сообщений о желании боксера перейти в профи и прекратить выступления в сборной".

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"ФБУ возмущена этим событием. Уверены, это может негативно повлиять на перспективы Украины в категории 91+ кг на ближайшей Олимпиаде", - гласит заявление ФБУ.

По итогу Федерация приняла решение дисквалифицировать на три года личного тренера Выхриста - Александра Ляхового. А также выразила недоверие менеджеру боксера - Андрею Котельникову.

В марте в Лондоне состоится турнир, на котором сборные будут бороться за олимпийские лицензии.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Выхрист.
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