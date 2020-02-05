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Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин

Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин
19:36 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Тайсон Фьюри собирается "укреплять кулаки".

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, как проходит подготовка к матчу-реваншу с американцем Деонтеем Уайлдером, действующим чемпионом мира по версии WBC.

Напомним, в декабре 2018 года первый бой Уайлдер — Фьюри завершился вничью. Реванш состоится в Лас-Вегасе 22 февраля.

"Я разговаривал с легендарным бойцом на голых кулаках. Его зовут Большой Джо Джойс. Он сказал мне окунать руки в бензин — так они укрепляются.

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Так что в последние три-четыре недели тренировочного лагеря перед боем с Уайлдером я буду окунать руки в бензин на пять минут в день, чтобы действительно укрепить их. В его случае это работало, поэтому я тоже собираюсь попробовать", — приводит слова Фьюри The Sun.

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Бензин, Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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