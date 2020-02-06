Ломаченко заработает рекордный гонорар за бой с Лопесом

Новости спорта:За поединок с Теофимо Лопесом украинский боксер Василий Ломаченко заработает рекордный гонорар в своей профессиональной карьере.

Выход в ринг против 22-летнего американца гондурасского происхождения принесет Ломаченко 4,5 млн долл, сообщает Mixsport.pro.

"Даже после выплаты налогов и комиссии промоутеру и менеджеру у Василия останется около 2,5 млн долл, которые от традиционно делит со своим тренером и отцом Анатолием Ломаченко в пропорции 50 на 50", - отмечается в сообщении.

За свою профессиональную боксерскую карьеру украинец уже заработал более 15 млн долл.

Объединительный поединок Ломаченко – Лопес состоится весной нынешнего года. Уже на следующей неделе могут быть объявлены место проведения и дата боя.

Напомним, Ломаченко является чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг) по версиям WBC, WBA и WBO. Теофимо Лопес обладает титулом IBF. На кону боя будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.