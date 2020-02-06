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Три украинских боксера попали в список лучших боксеров прошлого десятилетия

Три украинских боксера попали в список лучших боксеров прошлого десятилетия
14:05 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Василий Ломаченко и Владимир Кличко оказались в десятке лучших, Александр Усик - двадцатке.

Один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, легенда мирового спорта Владимир Кличко вошел в ТОП-10 рейтинга лучших бойцов минувшего десятилетия, составленного авторитетным изданием Вoxing Scene.

Составители рейтинга учитывали результаты боксеров за десятилетие, уровень их противников, а также позиции боксеров в рейтинге лучших бойцов мира независимо от весовых категорий.

Владимир Кличко занял девятую позицию, разделив ее вместе с Майки Гарсией и Нонито Иноуэ. Лучшим среди украинцев стал Василий Ломаченко, оказавшийся на седьмой строчке. Александр Усик расположился на 19-м месте.

ТОП-20 лучших боксеров мира прошлого десятилетия

1. Флойд Мейвезер

2. Геннадий Головкин

3. Теренс Кроуфорд

4. Андре Уорд

5. Мэнни Паккьяо

6. Суль Альварес

7. Василий Ломаченко

8. Серхио Мартинес

9. Майки Гарсия

Наоя Иноуэ

Владимир Кличко

Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера

12. Нонито Донер

Сергей Ковалев

14. Роман Гоназалес

15. Гильермо Ригондо

16. Тимоти Брэдли

Хуан Мануэль Маркес

18. Абнер Марес

19. Александр Усик

20. Эррол Спенс

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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