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Владимир Кличко анонсировал запуск нового бренда

Владимир Кличко анонсировал запуск нового бренда
14:12 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Владимир Кличко объявил о создании нового бренда.

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса, победитель Олимпиады-1996 Владимир Клико анонсировал появление на рынке нового бренда. По словам украинца, это будет уникальный продукт.

Об этом Владимир рассказал он сам, опубликовав несколько фотографий со съемок ролика на своих страницах в социальных сетях.

"Очень рад объявить, что новый невероятный бренд скоро появится на рынке! Что меня больше всего волнует, это мое участие. Вещи постепенно становятся осязаемыми, мы просто снимали и "Вау". Буду держать вас в курсе", - написал Кличко.

Ранее Дэвид Хэй сравнил силу ударов Кличко и Уайлдера.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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