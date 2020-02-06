Арум: Франчайзинговое чемпионство оправдано для некоторых боксеров

Новости спорта:Боб Арум прокомментировал наличие у Василия Ломаченко титула франчайзингового чемпиона WBC.

Глава Top Rank Боб Арум высказался о статусах франчайизнгового чемпиона WBC, в котором состоят Василий Ломаченко и Сауль Альварес.

Промоутер уверен, что в некоторых случаях этот статус оправдан, ведь лучшие должны боксировать с лучшими и людям не интересно смотреть на их обязательные защиты.

"Я считаю, что в случае с Ломаченко и Альваресом франчайзинговое чемпионство оправдано. Я не думаю, что этот титул должен даваться каждому боксеру. Например, если Эррол Спенс не сможет вернуться на протяжении определенного времени, а Теренс Кроуфорд увеличит количество своих титулов в полусреднем дивизионе, то я могу предположить, что Маурисио Сулейман сделает Кроуфорда франчайзинговым чемпионом. Болельщики хотят видеть Ломаченко, Кроуфорда и Альвареса. Если у них есть возможность боксировать с лучшими, то кому будет интересно смотреть на их обязательные защиты?“, - сказал Арум в интервью Fight Hub TV.

Ранее сообщалось, что Ломаченко претендует на звание Боксер года по версии WBC.