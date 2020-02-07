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Далакян провел 100 раундов спаррингов перед защитой титула

Далакян провел 100 раундов спаррингов перед защитой титула
08:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:8 февраля в Киеве украинский боксер Артем Далакян проведет защиту своего титула чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA.

Против него в ринг выйдет претендент из Венесуэлы Хосбер Перес.

Про Переса мало что известно, но, поскольку он заслужил шанс стать претендентом, недооценивать его не стоит. Ему 25 лет, и он на 7 лет младше Далакяна. В этой весовой категории возраст имеет большое значение, так как он влияет на скорость боксеров. Поэтому они раньше завершают карьеру, чем представители тяжелого веса.

Впрочем, если вспомнить предыдущие защиты Далакяна, то ничего не вызывает опасения. Он остается боксером с отличной скоростью и реакцией, к тому же Артем гораздо опытнее Переса. Неудивительно, что аналитики Parimatch дают украинцу 93% на победу.

Артем ни разу не проигрывал, тогда как у Хосбера два поражения. Да и соперники Далакяна при этом были сильнее. Для Переса этой первый бой такого уровня. Что еще важно, Артем будет драться дома, где ему гарантирована поддержка болельщиков.

Далакян - Перес: промо видео чемпионского боя

Далакян уже заявил, что со всей серьезностью относится к своему сопернику и при подготовке к бою провел около 100 раундов спаррингов. Так что о недооценке Переса не может быть и речи. Хосберу придется очень постараться, чтобы чем-то удивить Далакяна.

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Бокс, Бокс новости, Артем Далакян, Хосбер Перес.
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