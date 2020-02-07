Пулев пугающе обратился к Джошуа

Новости спорта:Кубрат Пулев смело высказался в адрес соперника-чемпиона Энтони Джошуа.

Следующий соперник чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) болгарин Кубрат Пулев (28-1, 14 КО) заявил, что одержит победу над британцем в совместном поединке.

По словам промоутер Джошуа Эдди Хирна, бой состоится в Лондоне, в связи с чем, Пулев пообещал "разорвать" британца на глазах его родной публики

"Чемп, будь спокоен. Я смотрю, что тебе очень тревожно боксировать не дома. Тут ты прав, тебе есть, о чем переживать.

Не переживай, если так необходимо, я готов приехать в Лондон и разорвать тебя на глазах у твоих же болельщиков. А пока скажите мистеру Хирну, чтобы он не бежал впереди паровоза. Мы еще не договорились", - цитирует Пулева Sky Sports.