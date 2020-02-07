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Пятница, 07.02.2020
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Тренер Фьюри считает, что Тайсону нужно работать по заветам Эммануэля Стюарда

Тренер Фьюри считает, что Тайсону нужно работать по заветам Эммануэля Стюарда
13:31 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Шугар Хилл считает, что Тайсон Фьюри в реванше нокаутирует Деонтея Уайлдера.

Шугар Хилл, тренер экс-чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри, признался, что хотел бы видеть досрочную победу подопечного в противостоянии с Деонтеем Уайлдером.

Напомним, повторная встреча Фьюри и Уайлдера состоится 22 февраля.

"В первом бою Тайсон рискнул и дал довести дело до подсчёта очков. Он не хочет повторять этот опыт, точно так же, как не хочу этого и я. Эммануэль Стюард всегда учил меня, что побеждать нужно досрочно. Это единственный способ, когда ты знаешь, что у тебя не отберут победу.

Фьюри перед боем с Уайлдером будет окунать руки в бензин

Как бы то ни было, считаю, что в первом бою Фьюри наработал на победу, даже невзирая на два нокдауна. Но я не взбешён судейскими оценками, потому что я всегда советую не оставлять всё на усмотрение судей", — приводит слова Boxingnews24.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Шугар Хилл.
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