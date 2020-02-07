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Отмененный из-за коронавируса бой Постол - Рамирес может состояться в ближайшее время

Отмененный из-за коронавируса бой Постол - Рамирес может состояться в ближайшее время
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпионский бой Рамирес - Постол состоится в скором времени.

Титульный бой между украинским боксером Виктором Постолом и обладателем чемпионских поясов WBC и WBA в первом полусреднем весе американцем Хосе Карлосом Рамиресом может состояться в ближайшее время в Калифорнии.

Об этом сообщает EsNews в YouTube.

“Бой Рамирес — Постол состоится в скором времени, возможно, в Фресно (Калифорния)”, - говорится в подписи к видео тренировки Рамиреса.

Как сообщалось, поединок должен был состояться 1 февраля 2020 года в китайском городе Хайкоу, однако был отложен из-за вспышки коронавируса.

Бывший чемпион мира 35-летний украинский боксер Виктор Постол имеет уникальный шанс вернуться в “большую игру” - отобрать у Рамиреса оба его чемпионских пояса.

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Чемпион WBC и WBA в первом полусреднем весе американец Хосе Карлос Рамирес за бой с украинским боксером получит гонорар в 1,2 миллиона долларов. Виктор Постол в свою очередь отметил, что его гонорар составит такую же сумму, как и в бою с Кроуфордом. СМИ тогда называли сумму в 675 тысяч долларов.

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Бокс, Новости бокса, Коронавирус, Хосе Рамирес, Виктор Постол, Рамирес - Постол.
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