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Пятница, 07.02.2020
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Американский бизнесмен раскрыл секрет успеха Владимира Кличко

Американский бизнесмен раскрыл секрет успеха Владимира Кличко
14:12 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Билл МакДермотт считает, что Владимир Кличко - настоящий боец , принимающий вызовы жизни.

Известный американский бизнесмен Билл МакДермотт, экс-исполнительный директор и член правления корпорации SAP рассказал о секрете успеха легенды мирового бокса, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко.

По словам предпринимателя, Владимир – настоящий боец. "Он – один из самых сильных чемпионов в истории бокса, - отметил МакДермотт. - Но дело не в его врожденных невероятных способностях, и не в мотивации к новым успехам. Просто в душе он был и остается человеком, принимающим вызовы. Он – боец.

Чемпион добывает награды и почести, в большинстве – заслуженные. Но если человек принимает вызовы, он отдает ему частицу своего сердца".

Ранее Владимир Кличко анонсировал запуск нового бренда.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Билл МакДермотт.
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