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Тайсон Фьюри о Кличко: Я победил сильнейшего бойца

Тайсон Фьюри о Кличко: Я победил сильнейшего бойца
14:16 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Тайсон Фьюри высказался касательно статуса абсолютного чемпиона мира.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, лишившийся своих титулов из-за проблем с допингом и длительного простоя, британский боксер Тайсон Фьюри отдал дань уважения легенде мирового бокса Владимиру Кличко.

Об этом Цыганский Король заявил, комментируя высказывания о линейном чемпионе в дивизионе, а также звание абсолютного чемпиона мира.

"Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе может катиться к черту. Этот титул ничего не значит. Об этом часто говорят промоутеры, но что на самом деле означает звание абсолютного чемпиона мира? Статус абсолютного чемпиона в наши дни значит не очень много. Перед тем, как я побил Кличко, его считали главным в хэвивейте. Так ли это было на самом деле? Вроде бы никто не ставил это под сомнение. Поэтому кем я стал, когда я победил Кличко? Сейчас я единственный активный супертяжеловес, который может назвать себя главным человеком в дивизионе, поскольку победил сильнейшего бойца. Остальные не могут этого сделать".

Ранее Владимир Кличко анонсировал запуск нового бренда.

 

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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