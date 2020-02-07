Хирн обещает анонсировать в ближайшее время три супербоя в хэвивейте

Новости спорта:Эдди Хирн обещает в ближайшее время анонсировать бои Джошуа-Пулев, Уайт-Поветкин и Усик-Чисора.

Британский промоутер Эдди Хирн сообщил о том, что практически закончил работу над организацией трех больших поединков в супертяжелом весе, которые пройдут в Великобритании весной-летом этого года, и пообещал, что после решения оставшихся вопросов, связанных с определением окончательных дат и мест их проведения, он анонсирует бой первого номера WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта против российского боксера Александра Поветкина, поединок бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика против Дерека Чисоры, и кульминацией станет поединок в Лондоне чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа против обязательного претендента на титул IBF Кубрата Пулева.

"Похоже, что с боем Усика против Чисоры практически все решено. Он состоится на несколько недель позднее, чем ожидалось. Похоже, что согласованы условия для поединка Диллиана Уайта и Александра Поветкина, и нам необходимо найти место для его проведения, — цитирует Хирна Sky Sports. — Британские поклонники бокса, этим летом вы получите бои Джошуа против Пулева, Усик против Чисоры, Уайт против Поветкина. Ждите анонсов. Это будет большое лето для британских фанатов бокса, возглавит которое, естественно, крупнейшая звезда бокса, возвращающаяся домой в Лондон в июне".

По словам Хирна, бой Джошуа-Пулев, скорее всего, пройдет в Лондоне на 62-тысячном стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

"Мы очень близки к завершению. Вчера я встречался с Джошуа, — сказал промоутер. — У нас были предложения с Дальнего Востока, с Ближнего Востока, из Африки, Америки, Турции. Он ясно дал мне понять, что хочет боксировать в Лондоне в июне. Сейчас мы близки к тому, что это произойдет. Мы сделаем это для него".