Беринчик узнал имя следующего соперника

Следующим соперником украинского интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика станет аргентинец Эктор Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО), сообщает пресс-служба промоутерской компании K2.
Сармиенто удерживает титул чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.
Последний раз Эктор дрался в декабре прошлого года, единогласным решением судей победив соотечественника Сезара Алехандро Переса.
Напомним, титульный бой Беринчика против Сармиенто пройдет 22 февраля в броварском ТРЦ «Терминал».
В прошлом году Денис дважды успешно защитил чемпионский титул в поединках с японцем Нихито Аракавой в апреле и Патрисио Лопесом Морено в октябре.
Также в рамках вечера бокса 22 февраля в ринг выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Василий Чеботарь и другие.