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Пятница, 07.02.2020
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Беринчик узнал имя следующего соперника
14:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Instagram

Новости спорта:Беринчик будет защищать титул WBO в бою с чемпионом Аргентины Сармиенто.

Следующим соперником украинского интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика станет аргентинец Эктор Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО), сообщает пресс-служба промоутерской компании K2.

Сармиенто удерживает титул чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.

Последний раз Эктор дрался в декабре прошлого года, единогласным решением судей победив соотечественника Сезара Алехандро Переса.

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Напомним, титульный бой Беринчика против Сармиенто пройдет 22 февраля в броварском ТРЦ «Терминал».

В прошлом году Денис дважды успешно защитил чемпионский титул в поединках с японцем Нихито Аракавой в апреле и Патрисио Лопесом Морено в октябре.

Также в рамках вечера бокса 22 февраля в ринг выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Василий Чеботарь и другие.

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса.
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