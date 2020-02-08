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Далакян - Перес: инфографика боя (Фото)

Далакян - Перес: инфографика боя (Фото)
09:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Далакян провел 100 раундов спаррингов перед защитой титула,

8 февраля в Киеве украинский боксер Артем Далакян проведет защиту своего титула чемпиона мира в легчайшем весе по версии WBA. Против него в ринг выйдет претендент из Венесуэлы Хосбер Перес.

О Пересе мало что известно, но, поскольку он заслужил шанс стать претендентом, недооценивать его не стоит. Ему 25 лет, и он на 7 лет моложе Далакян. В этой весовой категории возраст имеет большое значение, поскольку он влияет на скорость боксеров. Поэтому они завершают карьеру раньше, чем представители тяжелого веса.

Впрочем, если вспомнить предыдущие защиты Далакян, то ничего не вызывает опасения. Он остается боксером с отличной скоростью и реакцией, к тому же Артем гораздо опытнее Переса. Неудивительно, что аналитики Parimatch дают украинцу 93% на победу.

UFC 247: результаты взвешивания (Видео)

Артем ни разу не проигрывал, тогда как у Хосбера два поражения. И соперники Далакяна при этом были сильнее. Для Переса это первый бой такого уровня. Что еще важно, Артем будет драться дома, где ему гарантирована поддержка болельщиков.

Далакян уже заявил, что со всей серьезностью относится к своему сопернику и, готовясь к бою, провел около 100 раундов спаррингов. Так что о недооценке Переса не может быть и речи. Хосберу придется превзойти себя, чтобы чем-то удивить Далакян.

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Бокс, WBA, Новости бокса, Артем Далакян, Хосбер Перес.
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