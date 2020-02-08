UFC 247: результаты взвешивания (Видео)

В его главном поединке встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс и Доминик Рейес. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.
По её итогам Рейес оказался немного тяжелее соперника: Доминик показал на весах 92,9 кг, в то время как Джонс потянул на 92,5 кг.
UFC 247. Взвешивание
Основной кард
Джон Джонс (204 фунта) — Доминик Рейес (205 фунтов)
Валентина Шевченко (124,5) — Кейтлин Чукагян (124,5)
Хуан Адамс (266) — Джастин Тафа (265,5)
Мирсад Бектич (145) — Дэн Айдж (145,5)
Деррик Льюис (261,5) — Илир Латифи (246,5)