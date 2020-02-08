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UFC 247: результаты взвешивания (Видео)

UFC 247: результаты взвешивания (Видео)
07:32 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:В ночь с 8 на 9 февраля по киевскому времени в Хьюстоне (штат Техас, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 247.

В его главном поединке встретятся чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов лиги вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс и Доминик Рейес. В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания.

По её итогам Рейес оказался немного тяжелее соперника: Доминик показал на весах 92,9 кг, в то время как Джонс потянул на 92,5 кг.

UFC 247. Взвешивание

Основной кард

Джон Джонс (204 фунта) — Доминик Рейес (205 фунтов)

Валентина Шевченко (124,5) — Кейтлин Чукагян (124,5)

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Хуан Адамс (266) — Джастин Тафа (265,5)

Мирсад Бектич (145) — Дэн Айдж (145,5)

Деррик Льюис (261,5) — Илир Латифи (246,5)

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Все по теме:

MMA, UFC, Новости ММА, Смешанные единобортсва, UFC 247, Джон Джонс - Доминик Рейес.
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