Чемпион UFC Миочич рискует потерять титул без боя

Новости спорта:Стипе Миочич обязан дать бой до августа 2020 года.

Чемпиона UFC Стипе Миочича лишат титула, если к августу он не вернется после травмы

Президент UFC Дана Уайт намерен год ждать возвращения чемпиона Стипе Миочича, который получил травму глаза в прошлом августе, когда вернул себе титул в бою с Даниэлем Кормье. Уайт намерен дать Кормье новый шанс встречи с чемпионом. Компания не намерена оставлять тяжелый дивизион без боев чемпиона дольше, чем на год.

"Ситуация предельно ясная. Стипе травмирован, а когда будет здоров, мы сделаем бой [с Кормье]. Даниэль заявил, что решение Стипе может отправить его на пенсию. Если он не примет бой, то Кормье завершит карьеру. Посмотрим, как будет. Надеюсь, что не так. Я предлагал Кормье другие бои. Не хочу, чтобы он завершал карьеру, хотя обычно я первым советую бойцу завершить карьеру. Если он хочет бой со Стипе, то заставить его выйти на иной бой я не могу, — рассказал Уайт в интервью ESPN.

— Если он не будет защищать титул в течение года, то мы сделаем другой бой [титульным]. Надеюсь, что Стипе к этому времени восстановит здоровье. Мы никогда его не торопили. Если он будет готов, то будет готов, а если нет, то мы предпримем что-нибудь до его возвращения".