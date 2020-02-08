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Далакян - Перес: где и когда смотреть бой

Далакян - Перес: где и когда смотреть бой
13:17 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта:Большой вечер бокса с титульным боем пройдет в Киеве 8 февраля

Бой Далакян — Перес состоится в Киеве на арене КВЦ Парковый сегодня, 8 февраля. Трансляция вечера бокса начнется в 17:00 по киевскому времени. Главный бой вечера - после 21:00.

Прямая трансляция боя доступна на телеканале XSport.ua. 

На кону боя будет стоять титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в наилегчайшем весе.

Далакян провел 19 поединков среди профессионалов, в каждом из которых 32-летний боксер победил (14 — нокаутом).

Перес провел 19 боев, в 17-ти (12 — нокаутом) из которых победил. В двух случаях 25-летний боксер проиграл.

Венесуэльский боксер Хосбер Перес показал на традиционном взвешивании 50,2 кг. Вес Артема Далакяна - 50,6 кг.

В андеркарде вечера от Union Boxing Promotion также выступят украинцы Арам Фаниян, Андрей Исаков, Зоравор Петросян и другие.

Файткард вечера бокса в Киеве

Артем Далякян (Украина, 19–0) – Хосбер Перес (Венесуэла, 17–2)

София Абраамян (Россия, 4–1) – Оксана Романова (Украина, 10–29–1)

Зоравор Петросян (Украина, 6–0) – Сергей Молчанов (Украина, 10–1)

Арам Фаниян (Украина, 15–1) – TBA

Замиг Атакишеев (Азербайджан, 5–0–1) – Семен Пахомов (Украина, 2–9)

Андрей Исаков (Украина, 2–0) – TBA

Родион Гузько (Украина, 3–2–1) – Игорь Садовник (Украина, 4–1)

Сергей Сорока (Украина, 3–2–1) – Станислав Судоплатов (Украина, 2–0)

Никита Рыбка (Украина, 2–0) – Евгений Колегаев (Украина, 0–0–1)

Руслан Белинский (Украина, 3–0) – Вадим Титаренко (Украина, 1–0)

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Бокс, Бокс новости, Артем Далакян, Хосбер Перес.
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