Уайлдер не волнуется по поводу своего боксерского IQ

Новости спорта:Американский боксер Деонтей Уайлдер заметил, что он может победить и по очкам Тайсона Фьюри.

Чемпион мира по версии WBC в хевивейте Деонтей Уайлдер (42-0-1, 41 КО) высказался касательно грядущего поединка против линейного чемпиона Тайсона Фьюри (29-0-1, 20 КО), который состоится 22 февраля.

"Конечно, я могу одолеть Тайсона по очкам. Не опасаюсь подсчета по очкам на судейских картах. Кроме того, я совершенно не переживаю касательно своего боксерского IQ и техники", - приводит слова боксера BoxingScene.

Интересно, что Уайлдер побеждал всегда только лишь нокаутом. Единственный раз, когда он не смог нокаутировать соперника, это был поединок с Фьюри, который завершился вничью.

Кроме того, ранее Деонтей пообещал победу нокаутом.