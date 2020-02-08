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Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса

Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
22:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Далакян еще ни разу не проиграл.

В субботу, 8 февраля, в киевском КВЦ "Парковый" состоялся бой, в котором украинский чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян отстаивал пояс против венесуэльца Хосбера Переса.

С первого раунда украинец завладел преимуществом и начал пробивать защиту, однако периодически Перес также взрывался результативными атаками.

Четвертый раунд начался со взрывной атаки чемпиона, а Перес тут же ответил не менее агрессивно. В дальнейшем соперники стали действовать более смело и регулярно шли в открытый размен ударами. При этом точнее все-таки был украинец. Последний раунд Далакян завершал градом атак, однако нокаутировать претендента не успел.

В итоге украинец победил единогласным решением судей – 118:110, 117:111, 117:111.

Для Переса это был первый поединок в карьере за пределами Южной Америки. Далакян в четвертый раз защитил пояс и провел свой 20-й бой в Украине. Однажды чемпион боксировал в США.

Обладатель пояса WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) после победы над Йосбером Пересом (17-4, 15 КО) объяснил, почему бой продлился всю дистанцию:

«Что-то получилось, что-то недоработал. Полностью бой прошел 12 раундов. Я хотел ударить, но понимал, что лучше не рисковать, потому что если бы зарядился на удар, то, блин, мог бы пропустить, соперник ведь бросался, сложно было.

Мы работали, я тренировался и готовился на 12 раундов, так получилось, что все их отстоял, но, думаю, здесь ничего страшного нет.

Думаю, сейчас 2-3 дня отдохнем, а потом уже будем с промоутерами решать, что дальше делать».

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Всего в активе Далакяна 20 побед (14 - нокаутом). Перес потерпел свое третье поражение в карьере при 17 победах.

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