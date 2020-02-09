Далакян - Перес. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео чемпионского боя Артем Далакян - Хосбер Перес.

Чемпион мира WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян успешно провел четвертую защиту титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса.

Бой проходил в Киеве в КВЦ "Парковый" и стал главным событием вечера бокса. Украинец одержал победу решением судей - 118:110, 117:111, 117:111. Поединок прошел в равной борьбе, однако в каждом из раундов Далакян выглядел немного активнее, чем его оппонент.

Напомним, звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня 2018 в Киеве, нокаутировав тайца Сиричая Тайена.

Позже Далакян еще дважды защитил свой титул, нокаутировав в Киеве Грегорио Леброна из Доминиканской Республики и Саравута Таворнхама из Таиланда.

Всего на профессиональном ринге Далакян провел 20 боев. В его активе 20 побед, 14 из которых - досрочные.