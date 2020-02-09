Скачать
Воскресенье, 09.02.2020
Барселона пыталась вернуть Иньесту
Барселона пыталась вернуть Иньесту
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире
Украинская легкоатлетка Бех-Романчук показала лучший результат сезона в мире
Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса

Далакян - Перес. Видео боя

Далакян - Перес. Видео боя
07:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть полное видео чемпионского боя Артем Далакян - Хосбер Перес.

Чемпион мира WBA в легчайшем весе украинец Артем Далакян успешно провел четвертую защиту титула против 24-летнего венесуэльца Хосбера Переса.

Бой проходил в Киеве в КВЦ "Парковый" и стал главным событием вечера бокса. Украинец одержал победу решением судей - 118:110, 117:111, 117:111. Поединок прошел в равной борьбе, однако в каждом из раундов Далакян выглядел немного активнее, чем его оппонент.

Напомним, звание чемпиона мира Артем завоевал в американском Инглвуде 24 февраля 2018 года, победив американца Брайана Вилорию. Дебютную защиту чемпионского титула Далакян провел 17 июня 2018 в Киеве, нокаутировав тайца Сиричая Тайена.

Позже Далакян еще дважды защитил свой титул, нокаутировав в Киеве Грегорио Леброна из Доминиканской Республики и Саравута Таворнхама из Таиланда.

Уайлдер не волнуется по поводу своего боксерского IQ

Всего на профессиональном ринге Далакян провел 20 боев. В его активе 20 побед, 14 из которых - досрочные.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Видео, Новости бокса, Артем Далакян, Хосбер Перес, Альманах 2020, Артем Далакян - Хосбер Перес, Далакян - Перес, Видео боя Артем Далакян - Хосбер Перес, Полное видео боя Артем Далакян - Хосбер Перес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Установлен новый мировой рекорд в прыжках с шестом (Видео)
02 Гол Малиновского принес Аталанте победу над Фиорентиной (Видео)
03 Украинский чемпион мира Далакян в трудном бою победил Переса
04 Белодед - победительница турнира Grand Slam в Париже
05 Легендарный данк Коби Брайанта повторил его друг Леброн Джеймс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь