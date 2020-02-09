Украинский гигант Выхрист забил соперника в первом раунде (Видео)

Новости спорта:Виктор Выхрист удачно дебютировал на профи-ринге.

8 февраля в Германии украинский боксер-супертяжеловес Виктор Выхрист (1–0, 1 KO) убедительно выиграл свой дебютный бой в профи-боксе. Украинец удачно отбоксировал в поединке против беларуса Андрея Мазаника (13–11, 10 KO). Дуэль прошла в немецком городе Геппинген.

Выхрист мощными ударами нокаутировал белоруса уже на первых секундах боя. Мазаник не сумел подняться до счета 10, угол белоруса выбросил полотенце, и рефери прекратил бой.

27-летний Выхрист недавно подписал контракт с немецкой промоутерской компанией EC Boxing Promotion и официально перешел в профессионалы, пожертвовав шансом поехать на Олимпиаду 2020 в Токио. Он теперь выступает под псевдонимом Виктор Фауст.

Видео нокаута:

Бой состоялся в андеркарде поединка за титул IBO в тяжелом весе, в котором в эти минуты встречаются Фират Арслан (47–8–3, 32 KO) из Германии и Кевин Лерена (24–1, 11 KO) из ЮАР.