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Выхрист - Мазаник. Видео боя

Выхрист - Мазаник. Видео боя
07:57 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Смотреть полное видео боя

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист успешно дебютировал на профессиональном ринге, досрочно победив белоруса Андрея Мазаника.

Поединок, проходивший в рамках вечера бокса в немецком Геппингене, завершился уже в первом раунде. Выхрист, также известный под псевдонимом "Виктор Фауст", пошел в атаку с первых секунд боя.

Не прошло и минуты, как украинец ярко нокаутировал своего соперника благодаря точному удару в висок.

Видео боя:

Далакян - Перес. Видео боя

Напомним, что до перехода в профи-ринг 27-летний Выхрист являлся одним из лидеров любительской сборной Украины. Виктор должен был вместе со сборной выступать на Олимпиаде-2020, однако неожиданно ушел в профессионалы, поставив Федерацию бокса Украины в известность лишь за день до подписания контракта с промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion.

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