Выхрист - Мазаник. Видео боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист успешно дебютировал на профессиональном ринге, досрочно победив белоруса Андрея Мазаника.

Поединок, проходивший в рамках вечера бокса в немецком Геппингене, завершился уже в первом раунде. Выхрист, также известный под псевдонимом "Виктор Фауст", пошел в атаку с первых секунд боя.

Не прошло и минуты, как украинец ярко нокаутировал своего соперника благодаря точному удару в висок.

Видео боя:

Напомним, что до перехода в профи-ринг 27-летний Выхрист являлся одним из лидеров любительской сборной Украины. Виктор должен был вместе со сборной выступать на Олимпиаде-2020, однако неожиданно ушел в профессионалы, поставив Федерацию бокса Украины в известность лишь за день до подписания контракта с промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion.