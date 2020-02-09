Теофимо Лопес назвал дату боя с Ломаченко

Новости спорта:Теофимо Лопес назвал дату чемпионского боя с Василием Ломаченко.

Чемпион мира по версии IBF в лёгком весе Теофимо Лопес в очередной раз высказался по поводу боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, WBC, WBO в лёгком весе Василием Ломаченко. На этот раз Лопес назвал дату будущего поединка.

"30 мая", — написал Лопес на своей странице в "Твиттере".

Ожидалось, что бойцы встретятся в апреле 2020 года. Теофимо Лопес стал чемпионом мира в декабре 2019-го, нокаутировав Ричарда Комми. Василий Ломаченко последний раз появлялся на ринге в августе 2019 года и победил Люка Кэмпбелла.

Ожидается, что поединок Ломаченко и Лопеса пройдёт в Нью-Йорке на арене "Мэдисон Сквер Гарден" или где-то на Ближнем Востоке. Об этом говорил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.