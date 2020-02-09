Экс-соперник Ломаченко завоевал чемпионский титул

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10:42 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер ShowtimeBoxing

Новости спорта:Гильермо Ригондо завоевал пояс WBA в легчайшем весе.

39-летний экс-чемпион мира в первом полулегком весе Гильермо Ригондо сегодня ночью в американском Аллентауне одержал победу над 37-летним экс-чемпионом мира в первом легчайшем весе Либорио Солисом и завоевал вакантный пояс WBA в легчайшем весе.

В седьмом раунде Солис побывал в нокдауне, но сумел подняться и довести бой до конца, хотя еще как минимум один раз оказывался в опасной ситуации.

Счет судейских записок по итогам 12 раундов составил 115-112 в пользу Солиса и 116-111, 115-112 в пользу Ригондо, которому в итоге была присуждена победа при разногласии судейских записок.

Ранее сообщалось, что Артем Далакян успешно провел четвертую защиту титула.

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Бокс, Новости бокса, Гильермо Ригондо, Либорио Солис.
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