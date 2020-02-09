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Фьюри признался, что мог покончить жизнь самоубийством

Фьюри признался, что мог покончить жизнь самоубийством
20:34 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал о том, как в 2015 году, после победы над Владимиром Кличко, чуть не покончил с жизнью.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) рассказал о том, как в 2015 году, после победы над Владимиром Кличко, чуть не покончил с жизнью. Цитирует боксера Тalksport.com.

«Однажды я проснулся и подумал, что сегодня положу всему этому конец. Я направлялся в сторону моста. Я собирался на очень большой скорости врезаться автомобилем в мост. У меня просто больше не было амбиций жить.

Перед тем, как приблизиться к мосту, я услышал голос. Он говорил мне: «Не делай этого, ты разрушишь жизнь своей семьи». Я немедленно развернул автомобиль. Тогда я впервые подумал: «Хорошо, сейчас или никогда. Я должен немедленно вернуться к нормальной жизни».

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В следующем бою Фьюри встретится с Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

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Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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