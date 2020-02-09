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Диллиан Уайт сравнил Поветкина и Руиса

Диллиан Уайт сравнил Поветкина и Руиса
19:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Диллиан Уайт заявил, что вероятнее всего его следующим соперником станет российский супертяж Александр Поветкин.

Претендент на титул WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что вероятнее всего его следующим соперником станет российский супертяж Александр Поветкин.

По словам Уайта, эта кандидатура лучше, чем мексиканец Энди Руис, поскольку он уверен, что россиянин выйдет на бой в хорошей форме.

"Похоже, что моим следующим оппонентом будет Поветкин. Я думаю, что он лучший соперник, чем Энди Руис. Дело в том, что в случае с Поветкиным есть один момент: он выйдет на бой в хорошей форме, Александр будет мотивирован. Я просто хочу, чтобы моим соперником был боец топ-уровня", - цитирует Уайта Sky Sports.

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Ранее промоутер Эдди Хирн высказал мнение о том, что Руис должен выйти на бой с Диллианом Уайтом.

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Александр Поветкин, Бокс, Энди Руис, Диллиан Уайт.
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