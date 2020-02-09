Ломаченко: Я не могу жить без бокса

Новости спорта:Украинец отметил, что получает удовольствие от того, что делает.

Чемпион WBA Super, WBC, WBO в легком весе Василий Ломаченко рассказал о влиянии бокса на свою жизнь.

"В данный момент бокс - это моя работа, поскольку я с помощью этого зарабатываю на жизнь. Сегодня это то, без чего я не могу жить. У меня практически не было выбора, поскольку мой отец - тренер. Он привел меня в этот вид спорта. Но когда я начал заниматься боксом, он всеми силами отталкивал меня от него. Папа направлял меня в другие виды спорта для того, чтобы у меня появился интерес к боксу.

Мой отец - прекрасный психолог. Как-то я пришел и сказал: "Все, хватит. Я хочу заниматься только боксом". До первых Олимпийских игр этот спорт был смыслом моей жизни. Тогда у меня была цель стать олимпийским чемпионом. Я постоянно жил с этим. Потом уже бокс перерос в работу. Я получаю удовольствие от того, что делаю в ринге", - приводит слова Ломаченко 13 EME Round.

Напомним, что весной украинец должен провести бой с Лопесом за звание абсолютного чемпиона в легком весе.