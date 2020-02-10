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"Нужно вернуть должок": Расселл вызывает Ломаченко на реванш

"Нужно вернуть должок": Расселл вызывает Ломаченко на реванш
09:26 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Американец уверенно защитил свой пояс и хочет подняться в вес к украинцу.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBC Гари Расселл-младший (31-1, 18 КО) после защиты своего пояса заявил, что хочет закрыть поражение от Василия Ломаченко (14-1, 10 КО). Слова американца приводит Boxing Scene:

«Я хочу реванш с Ломаченко. Он нужен мне не для фанатов, он нужен мне не для журналистов. Он нужен мне для меня лично. У меня слишком много самолюбия, чтобы оставить этот вопрос незакрытым. Я должен вернуть должок».

Первый бой Расселл – Ломаченко состоялся в 2014 году. Тогда украинец победил решением большинства судей и впервые в профессиональной карьере стал чемпионом мира – в своем третьем поединке.

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С того момента Расселл завоевал пояс WBC и суммарно провел семь боев, тогда как украинец стал чемпионом еще в двух весовых категориях и сейчас находится в шаге от звания абсолютного чемпиона.

Напомним, Теофимо Лопес намекнул на то, что готов завершить карьеру Ломаченко.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Гари Расселл-младший.
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