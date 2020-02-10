Беринчик дал ценный совет Теофимо Лопесу

Новости спорта:Денис Беринчик поделился мнением о бое своего соотечественника Василия Ломаченко, который вскоре будет драться с американцем Теофимо Лопесом.

Украинский боксер Денис Беринчик поделился мнением о бое своего соотечественника Василия Ломаченко, который вскоре будет драться с американцем Теофимо Лопесом. По его словам, украинец легко справится с оппонентом.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», — цитирует Беринчика Xsport.ua.

Пока неизвестна официальная дата поединка между Ломаченко и Лопесом, но американец намекнул, что бой может состояться 30 мая.

Ранее промоутер Ломаченко Боб Арум заявил, что бой между его подопечным и Лопесом согласован. Поединок может состояться в Нью-Йорке или Саудовской Аравии.

Лопес в декабре прошлого года победил Ричарда Комми (29-3, 26 KO) в бою за титул чемпиона мира в легком весе по версии IBF, которого Ломаченко не хватает для статуса абсолютного чемпиона мира.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Ломаченко (14-1, 10 КО) в последний день лета единогласным решением судей победил Люка Кэмпбелла и выиграл вакантный чемпионский пояс WBC.

В октябре WBC освободил Ломаченко от необходимости проводить обязательную защиту титула, назначив его франчайзинговым чемпионом организации.