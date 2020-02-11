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Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес

Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
09:43 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Коппинджер отметил, что поединок станет крупнейшим вызовом в карьере украинца.

Бой обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко с чемпионом IBF Теофимо Лопесом должен состояться 30 мая. Об этом сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер в Twitter.

"Источники: объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 30 мая. Но дату поединка еще не утвердили окончательно.

Скорее всего, бой покажут на ESPN PPV, а не на ESPN+. Ломаченко никогда не боксировал в США в главном событии вечера на PPV, это будет его самый крупный поединок", - написал Коппинджер.

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Напомним, что недавно Теофимо Лопес заявил, что хочет как можно скорее организовать бой против Ломаченко.

Позже американец объяснил, почему поединок с Василием не состоится в апреле.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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