Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес

Новости спорта:Коппинджер отметил, что поединок станет крупнейшим вызовом в карьере украинца.

Бой обладателя титулов WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко с чемпионом IBF Теофимо Лопесом должен состояться 30 мая. Об этом сообщил журналист The Athletic Майк Коппинджер в Twitter.

"Источники: объединительный бой в легком весе между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом запланирован на 30 мая. Но дату поединка еще не утвердили окончательно.

Скорее всего, бой покажут на ESPN PPV, а не на ESPN+. Ломаченко никогда не боксировал в США в главном событии вечера на PPV, это будет его самый крупный поединок", - написал Коппинджер.

Напомним, что недавно Теофимо Лопес заявил, что хочет как можно скорее организовать бой против Ломаченко.

Позже американец объяснил, почему поединок с Василием не состоится в апреле.