"Молодец": Редкач поддержал Выхриста

Новости спорта:Боксер призывает чиновников не мариновать спортсменов своими обещаниями.

33-летний украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23–5–1, 18 КО) опубликовал пост в Facebook. Он поддержал коллегу Виктора Выхриста (1–0, 1 KO), которого могут лишить стипендии и служебной квартиры из-за перехода в профессиональный бокс.

«Этот парень – молодец, что перешел в профи. Лично его не знаю, но желаю ему ярких побед, как на любительском ринге!

Он представлял Украину на международной арене, все были рады его успехам, а сейчас сделали из него врага и предателя. Вы не можете быть счастливы за него и за его выбор? Удачи тебе, чемпион, в профи-карьере. Слава Украине!

Дайте ребятам развиваться дальше. Не маринуйте их, как это сделали со многими, кого я лично знаю, своими обещаниями».