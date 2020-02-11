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Вторник, 11.02.2020
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"Молодец": Редкач поддержал Выхриста

"Молодец": Редкач поддержал Выхриста
12:06 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Боксер призывает чиновников не мариновать спортсменов своими обещаниями.

33-летний украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23–5–1, 18 КО) опубликовал пост в Facebook. Он поддержал коллегу Виктора Выхриста (1–0, 1 KO), которого могут лишить стипендии и служебной квартиры из-за перехода в профессиональный бокс.

«Этот парень – молодец, что перешел в профи. Лично его не знаю, но желаю ему ярких побед, как на любительском ринге!

Он представлял Украину на международной арене, все были рады его успехам, а сейчас сделали из него врага и предателя. Вы не можете быть счастливы за него и за его выбор? Удачи тебе, чемпион, в профи-карьере. Слава Украине!

Чиновники хотят забрать квартиру украинского боксера

Дайте ребятам развиваться дальше. Не маринуйте их, как это сделали со многими, кого я лично знаю, своими обещаниями».

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Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Виктор Выхрист.
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