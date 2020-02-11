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Менеджер Выхриста подаст судебный иск против ФБУ

Менеджер Выхриста подаст судебный иск против ФБУ
13:52 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Менеджер Виктора Выхриста Андрей Котельник прокомментировал решение Федерации бокса Украины на три года отсранить его от всех официальных мероприятий.

Менеджер Виктора Выхриста Андрей Котельник прокомментировал решение Федерации бокса Украины на три года отсранить его от всех официальных мероприятий под эгидой организации.

"У Виктора была мечта завоевать олимпийскую медаль на Играх в Токио. Предложение от EC Boxing Promotion поступило несколько месяцев назад. Сначала речь шла о подписании контракта после Олимпиады. Но обстоятельства изменились. Первым номером сборной Украины стал Цотне Рогава, а олимпийские перспективы Виктора оставались неопределенными. В этой ситуации и было принято решение подписать контракт с EC Boxing Promotion, предложение которой была предельно конкретной".

"Перед Европейскими играми в Минске президент ФБУ Владимир Продивус лично пообещал победителям турнира призовые в размере 10 000 евро. Но никаких призовых за победу в Минске Виктор так и не увидел. Насколько мне известно, их также не увидел ни один из наших чемпионов и призеров Европейских игр. Да и вообще, было бы неплохо, чтобы ФБУ рассчиталось с долгами перед боксерами и тренерами, которые участвовали в проекте "Украинские Атаманы".

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"Если Федерация бокса Украины так переживает за своих боксеров, почему не выполняются обещания? Все просто: подписываете контракты с ребятами, достойно поддерживайте их. И не переживайте, что боксер от вас уйдет, ведь все отношения регламентированы контрактом. Но дополнительной помощи от ФБУ нет. Поэтому каждый боксер выбирает собственный путь. Кто имеет право их за это осуждать? Уверен, что Виктор сделал правильный выбор", - приводит слова Котельника klitschko-brothers.com.

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Бокс, Новости бокса, Виктор Выхрист, Андрей Котельник.
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