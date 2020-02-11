"Он маленький парень, который копирует меня": Фьюри прошелся по Уайлдеру

Новости спорта:Тайсон Фьюри, похоже, уверен в свое победе.

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри рассказал о своей тактике на реванш против чемпиона WBC Деонтеем Уайлдером.

"Мне известно, что Уайлдер не любит, когда ему в лицо прилетает джеб. Почти никто этим не пользовался. Но я не такой. Я буду весь бой забрасывать его джебами. Уайлдер будет умолять меня ударить его правой рукой.

Поймите, что Уайлдер вообще меня не пугает. Он маленький парень, который постоянно копирует то, что делаю я.

Деонтей никогда не станет мной. Но при этом я ценю его, он хороший соперник. Я хочу дать Уайлдеру крупнейший чек в его карьере. Деонтей должен очень сильно поблагодарить меня за это", - приводит слова Фьюри Boxing24/7.