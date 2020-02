Названа точная дата боя Постол - Рамирес

Украинский боксер первого полусреднего веса Виктор Постол должен был встретиться с чемпионом WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом еще 1 февраля. Но бой был запланирован в Китае и, из-за эпидемии коронавируса, его отменили.

Теперь же по информации инсайдера Майка Коппинджера, поединок получил новую дату.

Sources: Jose Ramirez’s unified title defense vs. Viktor Postol will headline ESPN on May 9 in Fresno, California, the city near Ramirez’s hometown where he’s fought eight times as a pro. Ramirez-Postol was slated for Feb. 1 in China, but was postponed due to coronavirus outbreak