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Далакян узнал имя потенциального соперника

Далакян узнал имя потенциального соперника
17:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Артем Далакян может провести бой против опытного мексиканца.

Менеджер чемпиона мира в наилегчайшем весе по версии WBA Артема Далакяна (20-0, 14 КО) Дмитрий Елисеев рассказал о потенциальном сопернике украинца.

«Самый вероятный соперник Далакяна — это Хулио Мартинес. За ним стоит Эдди Хирн, и мы всей душой в переговорном процессе. Мы стараемся, но как они себя поведут, мы можем только предполагать», — заявил Елисеев в интервью Youtube-каналу sportkievtv.

На прошлой неделе Далакян защитил чемпионский титул, победив единогласным решением судей венесуэльца Хосбера Переса.

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После боя стало известно, что украинец сломал руку во втором раунде и до конца поединка боксировал с травмой.

Хулио Мартинес (15-1, 12 KO) владеет чемпионским поясом по версии WBC в наилегчайшем весе. В конце февраля 25-летний мексиканец проведет защиту своего титула в бою с британцем Джеем Харрисом (17-0, 9 KO).

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Новости спорта, Новости бокса, Артем Далакян, Хулио Мартинес.
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