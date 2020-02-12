Вот это поворот: Джошуа назвал имя победителя боя Фьюри - Уайлдер

Новости спорта:Джошуа объяснил свой выбор, почему считает именно так.

Обладатель титула чемпиона мира WBA, WBO, IBF, IBO в хевивейте Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) прокомментировал грядущий бой, где Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) будет биться с владельцем пояса IBF Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 КО).

"Фьюри победит. Он выполнил это в первом бою, теперь еще учтет ошибки, недочеты и сможет победить. Хотя я не знаю, что думал Уайлдер после боя и как готовился. В прошлый раз Тайсон возвратился в ринг после долгого перерыва и ,вероятно, он не был готов принимать такие удары.

До Тайсона Деонтей никогда не бился с серьезным соперником. Доминик Бризил и Луис Ортис - достойные представители дивизиона, но они никогда не были чемпионами.

Не думаю, что Фьюри сможет нокаутировать американца во втором раунде. Однако Уайлдер также вряд ли сможет это проделать с ним, ведь он не Бризил", - приводит слова боксера Boxingnews24.