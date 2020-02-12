"Этого не будет": Кличко о своем реванше с Фьюри

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, что думает о бое Фьюри - Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предстоящий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Знаменитый украинский боксер в очередной раз заявил, что не собирается возвращаться в ринг, поэтому его реванш с Фьюри исключен.

«Я хочу, чтобы Фьюри победил Уайлдера, верите вы в это или нет. А затем должен состояться реванш между мной и Фьюри. Но нет, я не объявляю свое возвращение. Запомните мои слова, я не собираюсь проводить с ним реванш», — приводит слова Кличко thenational.ae.

«Победа Фьюри над Уайлдером может открыть множество новых дверей в супертяжелом весе. Уайлдер собирается победить нокаутом, а Фьюри рассчитывает выиграть по очкам».

«Победитель боя Фьюри — Уайлдер в будущем может встретиться с Энтони Джошуа. Энтони пришел в себя после поражения от Руиса прошлым летом, поэтому посмотрим, как все сложится. Возможно, уже в конце 2020 года у нас будет абсолютный чемпион мира в хэвивейте».

В своем последнем бою, который состоялся в апреле 2017 года, Кличко проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.