"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой

Новости спорта:Эдди Хирн объяснил перенос поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.

Украинский супертяж Александр Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой.

Ранее стало известно о переносе этого поединка на май из-за травмы украинца, однако теперь промоутер опроверг эту информацию.

По словам Хирна, у Усика нет травмы и он уже тренируется в лагере, но бой, действительно, состоится в мае.

"Он не травмирован. После боя с Уизерспуном ему нужно было реабилитировать локтевой сустав.

Он спросил у меня, можем ли мы перенести поединок на конец апреля. Но апрель - нерабочая для нас дата, поэтому мы решили перенести этот поединок на май.

Он был травмирован, но 4 недели назад, сейчас он уже тренируется. Усик в тренировочном лагере и готовится к поединку с Чисорой", -сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Boxing Social.