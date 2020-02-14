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"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой

"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой
07:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Эдди Хирн объяснил перенос поединка Александра Усика и Дерека Чисоры.

Украинский супертяж Александр Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой.

Ранее стало известно о переносе этого поединка на май из-за травмы украинца, однако теперь промоутер опроверг эту информацию.

По словам Хирна, у Усика нет травмы и он уже тренируется в лагере, но бой, действительно, состоится в мае.

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"Он не травмирован. После боя с Уизерспуном ему нужно было реабилитировать локтевой сустав.

Он спросил у меня, можем ли мы перенести поединок на конец апреля. Но апрель - нерабочая для нас дата, поэтому мы решили перенести этот поединок на май.

Он был травмирован, но 4 недели назад, сейчас он уже тренируется. Усик в тренировочном лагере и готовится к поединку с Чисорой", -сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Boxing Social.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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