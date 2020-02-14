"Усик не травмирован": Хирн объяснил перенос боя с Чисорой

Украинский супертяж Александр Усик в следующем поединке встретится с Дереком Чисорой.
Ранее стало известно о переносе этого поединка на май из-за травмы украинца, однако теперь промоутер опроверг эту информацию.
По словам Хирна, у Усика нет травмы и он уже тренируется в лагере, но бой, действительно, состоится в мае.
"Он не травмирован. После боя с Уизерспуном ему нужно было реабилитировать локтевой сустав.
Он спросил у меня, можем ли мы перенести поединок на конец апреля. Но апрель - нерабочая для нас дата, поэтому мы решили перенести этот поединок на май.
Он был травмирован, но 4 недели назад, сейчас он уже тренируется. Усик в тренировочном лагере и готовится к поединку с Чисорой", -сказал Хирн в комментарии YouTube-каналу Boxing Social.