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Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео

Беленюк раскритиковал Ломаченко за скандальное видео
08:26 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта:Народный депутат Жан Беленюк высказался касательно скандального стиха Василия Ломаченко.

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко угодил в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram видео с российским спецназом.

После полученной критики, боксер в ответ записал видео, на котором в стихах прояснил свою позицию, дав понять, что предыдущий ролик был посвящен исключительно религии, а российский флаг в видео не нес никакой смысловой нагрузки.

Олимпийский призер в Рио и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк прокомментировал скандал вокруг этой ситуации.

"По правде говоря, я не понял, что это было. Мне необходимо поговорить с ним, дабы он пояснил, что хотел показать, я не хочу об этом говорить, ведь я с ним не говорил.

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Если тебе хочется рассказать тот же стих, то его можно выучить и сделать без видео. Понятно, у меня есть некоторые мысли, но не поговорив с ним, я их высказывать не буду.

Я считаю, что Вася – уникальный человек, боксер и любимец абсолютно всех украинцев. До последнего времени был точно. Он, как и Усик, из тех, кто в день своих выступлений объединяют всю Украину от запада и до востока. Считаю, что им не стоит впутываться в такие вещи. Просто несите славу Украине, показывайте хорошие результаты, а все остальное нужно переместить на второй план. Попытки кому-то что-то донести заденет ту или иную сторону. Просто будьте всеобщими любимцами.

У Васи, как и у Саши Усика, должны работать люди, контролирующие стратегию развития Instagram. Они должны контролировать такие вещи", - рассказал Беленюк.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Жан Беленюк.
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