Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)

23-летний харьковчанин Семен Новиков более чем достойно заменил в сборной Украины знаменитого народного депутата Жана Беленюка, решившего пропустить европейское первенство (именно Жан в финале ЧМ-2019 был последним, кто победил венгра Леринца).
Дебютант взрослого чемпионата Европы Семен Новиков, в активе которого уже два «золота» молодежных мировых первенств, просто здорово провел турнир в Риме. Стартовав с досрочной победы над испанцем Гарсией Фреснедой, в четвертьфинале Семен уверенно одолел двукратного чемпиона мира турка Метехана Башара. А в полуфинале с россиянином Александром Комаровым Новиков и вовсе сотворил маленький спортивный подвиг.
В конце схватки Семен уступал сопернику — 1:3, и, казалось, упустил путевку в финал, но на последних секундах украинец сумел совершить бросок и вырвал победу — 5:3.
NOVIKOV (UKR) takes gold at 87kg!
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— United World Wrestling (@wrestling) February 11, 2020
Еще один украинец Ленур Темиров завоевал бронзу, одолев норвежца Стига-Андре Берга в весе до 63 кг.
Также бронза в активе Николая Кучмия в весе до 130 кг. Ему удалось в медальном поединке справиться с Зураби Гедехаури из России.