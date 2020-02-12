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Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)

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Дебютант Новиков заменил Жана Беленюка и стал чемпионом Европы (Видео)
12:14 Сегодня Телеграф Фото: unitedworldwrestling.org

Новости спорта:23-летний спортсмен из Харькова одолел титулованного венгра в финале.

23-летний харьковчанин Семен Новиков более чем достойно заменил в сборной Украины знаменитого народного депутата Жана Беленюка, решившего пропустить европейское первенство (именно Жан в финале ЧМ-2019 был последним, кто победил венгра Леринца).

Дебютант взрослого чемпионата Европы Семен Новиков, в активе которого уже два «золота» молодежных мировых первенств, просто здорово провел турнир в Риме. Стартовав с досрочной победы над испанцем Гарсией Фреснедой, в четвертьфинале Семен уверенно одолел двукратного чемпиона мира турка Метехана Башара. А в полуфинале с россиянином Александром Комаровым Новиков и вовсе сотворил маленький спортивный подвиг.

В конце схватки Семен уступал сопернику — 1:3, и, казалось, упустил путевку в финал, но на последних секундах украинец сумел совершить бросок и вырвал победу — 5:3.

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Еще один украинец Ленур Темиров завоевал бронзу, одолев норвежца Стига-Андре Берга в весе до 63 кг.

Также бронза в активе Николая Кучмия в весе до 130 кг. Ему удалось в медальном поединке справиться с Зураби Гедехаури из России.

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Греко-римская борьба, Олимпиада, НОК Украины, Семен Новиков.
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