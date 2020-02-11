Украина хочет завоевать 200 лицензий на Олимпиаду-2020

Новости спорта:Об этом заявил Президент НОК Украины Сергей Бубка.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка рассказал о предположительном количестве лицензий на Олимпиаду-2020.

По его словам, окончательный список спортсменов, которые выступят в Токио, станет известен в июне.

«Сейчас у наших спортсменов самый ответственный период. К концу июня они будут получать олимпийские лицензии. На сегодня лицензии на участие в Играх получили уже 82 украинских спортсмена, планируется завоевать 150-200 путевок».

«Сейчас наибольшего успеха достигли наши сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Окончательный список спортсменов, которые представят государство в Токио, станет известным в июне».

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде-2016 сборная Украины завоевала 11 медалей (2 золотых медали, 5 серебряных, 4 бронзовых), заняв 31-е место в общем зачете.