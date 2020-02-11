Скачать
Вторник, 11.02.2020
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Бенито сотворил шедевр в дебютном матче за Динамо (Видео)
Усик получил травму в тренировочном лагере
Усик получил травму в тренировочном лагере
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации
Украина встретится с Японией в плей-офф Кубка Федерации

Украина хочет завоевать 200 лицензий на Олимпиаду-2020

Украина хочет завоевать 200 лицензий на Олимпиаду-2020
17:57 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Об этом заявил Президент НОК Украины Сергей Бубка.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка рассказал о предположительном количестве лицензий на Олимпиаду-2020.

По его словам, окончательный список спортсменов, которые выступят в Токио, станет известен в июне.

«Сейчас у наших спортсменов самый ответственный период. К концу июня они будут получать олимпийские лицензии. На сегодня лицензии на участие в Играх получили уже 82 украинских спортсмена, планируется завоевать 150-200 путевок».

«Сейчас наибольшего успеха достигли наши сборные по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Окончательный список спортсменов, которые представят государство в Токио, станет известным в июне».

Коронавирус мешает регулярному сезону НХЛ

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. На Олимпиаде-2016 сборная Украины завоевала 11 медалей (2 золотых медали, 5 серебряных, 4 бронзовых), заняв 31-е место в общем зачете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, НОК, Олимпиада-2020, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Из-за сильного ветра футболисты минуту не могли справиться с мячом (Видео)
02 Названа точная дата боя Ломаченко - Лопес
03 Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
04 Клопп нашел новую звезду для Ливерпуля
05 Лунина включили в сборную тура Сегунды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь